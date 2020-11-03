Минздрав готовится к развертыванию мобильных госпиталей в Киеве и двух областях

Министерство здравоохранения готовится к развертыванию мобильных госпиталей в Киеве, Донецкой и Одесской областях.



Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.



"Относительно мобильных госпиталей. Было определено 3 локации. Это Киев, Донецкая область и Одесская область. Местная власть определила, где именно могут находиться эти госпитали", - сказал он.



По словам министра, один такой госпиталь должен вмещать 500 пациентов, а его работу будут обеспечивать 1 200 медработников.



Также Степанов напомнил, что в случае заполненности 100% отведенных коек больными коронавирусной инфекцией придется активировать протоколы медицинской сортировки пациентов.



При такой сортировке приоритет в оказании помощи предоставляется тем больным, которые имеют больше шансов выздороветь.

