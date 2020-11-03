Без карантина в Германии будет по 400 тысяч заражений в день

Если не вводить карантинные ограничения, то при нынешних темпах распространения коронавируса в Германии суточный прирост новых заражений к Рождеству достигнет 400 тысяч. Соответствующий прогноз сделал вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шаде на брифинге во вторник, 3 ноября.



По его информации, за 10 дней в стране зафиксировано удвоение количества новых случаев инфицирования - если в начале октября прирост колебался в пределах 1-4 тысяч, то через месяц было уже 19 тысяч. Всего с начала эпидемии в стране выявили 560379 случаев коронавируса.



Шаде подчеркнул, что "затормозить" этот сценарий можно только карантинными мероприятиями. Властям приходится постоянно адаптировать меры, ведь динамическая ситуация требует динамического реагирования.

