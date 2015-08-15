Сайт Mind.ua и его главреда Евгения Шпитко уличили в обмане партнеров и рекламодателей

Независимое бизнес-медиа Mind UA (сайт Mind.ua), которое принадлежит ООО «Фьючер Медиа», издателем, одним из собственников и главным редактором которого является Евгений Шпитко, уличили в обмане партнеров и рекламодателей путем накрутки ботами официального Telegram-канала mind_live , страницы на Facebook, Viber-чата, а также статистики сайта.

Популярный и авторитетный сервис аналитики Telemetr.me сделал пометку относительно Telegram-канала mind_live о том, Канал заподозрен в ботоводстве — накрутке охватов или/и подписчиков.

«По статистике, которую предоставляет Telemetr.me видно, что каждый час от канала отписываются несколько подписчиков-ботов, за неделю от 1 до 3 тыс. ботов, а за месяц до 10 тыс. ботов. При этом нет естественных подписок после выхода постов, нет репостов в другие каналы, кроме альтернативного второго Telegram-канала Mind. Один или два раза в месяц каналу mind_live добавляют сразу эти потери ботов в размере 9-10 тыс. новых. Причем боты влетают за пару минут», — комментирует SEO-специалист Любомир Величко.

Аналогичные данные по ботоводству дает и другой популярный сервис аналитики Telegram-канала tgstat.com. На графике четко видно как плавно канал теряет ботов на протяжении месяца и потом за 1 день их возвращает.

То же самое и с просмотрами постов в Telegram-канале mind_live. Тут накрутка также видна невооруженным глазом.

Например, пост «В Україні запрацював контактцентр із протидії COVID-19», который вышел 2 ноября в 12.10 по киевскому времени (в 13.10 по мск.), согласно данным сервиса Telemetr.me днем читали плохо, а вот ночью несколько тысяч ботов очень заинтересовал.

Вот пост «Олександр Усик переміг Дерека Чісору і став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO» , вышел 1 ноября в 02.36 ночи . Тут сразу в 5 утра за минуту залили 16 тыс. просмотров ботами, а потом в течение дня пост набрал еще несколько сотен просмотров.

«Можно взять любой пост и динамика накрутки будет такая же. Анализируя динамику просмотров, можно легко заметить, что реально у канала около 500-600 живых подписчиков и столько же просмотров на 1 пост. Остальное – боты и накрутка», — комментирует SEO-специалист Любомир Величко. То есть редакция сайта Mind.ua и его главред Евгений Шпитко показывают партнерам и рекламодателям Telegram-канал mind_live , у которого якобы около 128 тыс. подписчиков и тысячи просмотров постов, а на самом деле всего 500-600 реальных человек, судя по статистике.

Ссылку на этот и второй Telegram-канал Mind UA можно найти под любо новостью сайта mind.ua. Также у сайта mind.ua был Viber-чат, но его также забанили за спам и накрутку.

Также у сайта Mind.ua есть страница(группа) на Facebook , на которую подписаны более 363 тыс. человек. История этой страницы такая и тесно связана с появлением сайта.

Евгений Шпитко в 2013 году пришел работать в Forbes Украина, был выпускающим редактором украинского сайта Forbes.ua, а с 2015 по 2017 гг. стал главным редактором Forbes Украина (сайта и журнала), при том, что еще в 2015 году Forbes отозвал у владельца «Forbes Украина» лицензию. Были суды, но в апреле 2016 году американский арбитраж окончательно запретил использовать UMH (Украинский Медиа Холдинг) бренд Forbes, подтвердив законность оснований для отзыва лицензии. Однако Евгения Шпитко это не смутило и он несколько месяцев продолжал работать главредом Forbes Украина. У Forbes Украина был раскрученный аккаунт в Facebook с более чем 360 тыс. подписчиков на тот момент. Страница на Facebook существовал задолго до прихода Евгения Шпитко, его раскруткой занимались за деньги «Украинского Медиа Холдинга» под действительной лицензией Forbes. Видимо понимаю, что Forbes Украина приходит конец, Евгений Шпитко решил организовать свое деловое медиа, зарегистрировав в апреле 2016 года ООО «Фьючер Медиа». А дальше произошла банальная «угон» интеллектуальной собственности, которое детально описало издание Лига.Бизнес в конце августа 2017 года.

«На прошлой неделе экс-журналисты и сотрудники Forbes Ukraine с удивлением узнали, что все они работали в Mind.kiev.ua, недавно появившемся медиа-проекте. Владелец Mind Евгений Шпитко поменял название раскрученной Facebook-группы украинского Forbes на имя своего издания. И все люди, указавшие на своих страничках известный американский бренд в качестве бывшего работодателя, автоматом стали экс-сотрудниками нового СМИ. Это вызвало бурю эмоций у причастных. «Помню, как гордилась, когда мы за год вошли в топ-5 популярных страниц СМИ (на Facebook- Авт.) в стране. И мое первое серьезное выступление на конференции было на iForum, где я рассказывала, как мы смогли добиться таких результатов», — возмущалась основатель медиа-консалтинга Simply Media Вера Черныш, которая занималась развитием страницы Forbes Украина в социальной сети Facebook буквально с нуля.

Как рассказала LIGA.net Черныш, когда она работала в УМХ (издатель Forbes в Украине до 2013 года), страничка досталась ей практически без наличия подписчиков. «До появления сайта (когда был только журнал) этим аккаунтом никто не занимался», — говорит Черныш. Когда она уходила из проекта осенью 2013 года, на аккаунт Forbes Україна в Facebook подписалось уже около 70 тысяч человек. Сейчас количество подписчиков выросло до 367 тысяч. Это очень приличный показатель по меркам украинских медиа.

Аккаунт начал использоваться для раскрутки издания Mind.ua, которое Шпитко запустил в мае этого года (2017). В центральном офисе Forbes Mеdia вопросы LIGA.net о принадлежности фейсбук-странички украинского Forbes к изданию и возможности защиты прав интеллектуальной собственности оставили без ответа. Вице-президент по корпоративным коммуникациям Forbes в США Миа Карбонелл ответила лишь, что Mind не является аффилированной с Forbes Mеdia структурой», — писали 3 года назад журналисты LIGA.net.

«Я вообще не понимаю в чем суть претензий. Это обычное дело, ежедневно переименовываются десятки групп», — комментировал тогда Шпитко обыкновенную кражу чужого труда.

Сейчас в среднем под каждым постом на Facebook-страничке Mind.ua в среднем до 10 лайков и то сотрудников редакции, что явно не соответствует 363 тыс. подписчиков. Кстати, за 3 года количество подписчиков этой бывшей странички Forbes Украина не выросло, а наоборот – уменьшилось. Если бы Евгений Шпитко развивал страницу в Facebook « с нуля», у него было бы 0 подписчиков (отрицательное значение невозможно), кроме самого Евгения и сотрудников редакции.

Накрутка статистики сайта

Сколько же реально читателей у сайта Mind.ua? Статистика сайта по рейтингу bigmir.net закрыта. Источников трафика не видно. Откуда идут переходы также не видно: с «закладок», поисковых систем или другие источники, как ukr.net.

«У других экономических сайтов, например delo.ua, есть открытая статистика. Там видно источники переходов, устройства, ГЕО-данные и другую информацию, нужную для рекламодателей и партнеров. При закрытой статистике можно также накручивать или покупкой трафика у новостных агрегаторов по типу ukr.net, Redtram или других, что и делает сайт Mind.ua, поскольку является партнером ukr.net и его новости там транслируются. Качество трафика довольно низкое, поскольку нет целевой аудитории, выборочная новость с броским заголовком выставляется на главную страницу ukr.net за 10-20 минут получает заходы и потом уходит в архив. Стоимость такой поддержки ukr.net в среднем около $300 в месяц или как договорится руководство сайта с ukr.net », — отмечает Любомир Величко.

По оценке специалиста, ядро сайта Mind.ua составляет всего 400-600 постоянных читателей, как и количество читателей Telegram-канала. Еще около 100-300 человек сайт может получать из поиска Google.

«Количество заходов из поисковика Google я бы оценил в среднем до 300 человек в сутки, не более, так как сайт плохо оптимизирован. Если это не так, пускай откроют статистику и покажут», — заявляет Любомир Величко.

То есть в реальности у сайта менее 800-900 читателей в сутки без учета ukr.net и покупки трафика низкого качества. Одинокие комментарии присутствуют только в тех новостях, которые берет ukr.net.

В сутки в рабочий день на сайте выходит порядка 50 новостей на украинском языке, некоторые материалы переводятся на русский язык. Согласно счетчику на самом сайте, каждую новость читают не менее 500 раз. Кроме этого, публикуются редакционные материалы, которые якобы читают тысячи человек. При этом по счетчику Bigmir.net количество реальных просмотров в разы меньше.

«Классический пример обмана рекламодателей, это закрытый счетчик и показ количества просмотров материала на самой странице издания. Часто такой счетчик умножают на коэффициент или сами в админке подкручивают». Проверить насколько реально прочитали материал можно только через Google Analytics, Яндекс. Метрику, Liveinternet и другие доверительные сервисы по статистике», — комментирует Любомир Величко.

По его словам, в связи с этим сайт «не крутит баннеры», поскольку отследить накрутку и клики по баннерам будет очень легко, к тому же при 2-5 кликах в день это не интересно рекламодателю и самому сайту. Заработать можно только на партнерских материалах и «джинсе».

Стоимость рекламы, обман рекламодателей и партнеров

На самом сайте mind.ua размещен медиа-кит для рекламодателей и партнеров. Данные старые (например, кол-во подписчиков Telegram-канала указано меньше, только 100 тыс., а не 128 тыс.), но на самом деле видно в каких масштабах идет обман.

По оценкам ряда интернет-маркетологов, при таких реальных показателях, стоимость публикации на сайте Mind.ua должна составлять до 40-50 у.е. На данный момент стоимость коммерческой публикации через сервис prnews.io составляет от $250 до $1260, что не соответствует реальной посещаемости сайта и кол-ву читателей в соцсетях, указанных в брифе.

На сайте много партнерских материалов, забрендированных под многие компании. Но догадываются ли руководители и акционеры этих компаний, что такие публикации не приносят результата, ведь их реально читают максимум пару сотен человек. Мы спросим об этом руководителей самих компаний и руководителей департаментов маркетинга и пресс-служб и дадим ответ в других материалах. Среди обманутых компаний десятки известных: СК «Метлайф Украина», «Киевстар», фармацевтическая компания «Дарница», платежная система Fondy, «Укртелеком и десятки других.

В начале октября независимое бизнес-медиа Mind UA и платформа открытых инноваций Reactor.ua объявили о стратегическом партнерстве. Mind UA стал совладельцем платформы, а Reactor.ua вошел в число акционеров издания. Как сообщил сам сайт mind.ua, в рамках партнерства Reactor.ua и Mind обменялись по 10% корпоративных прав и договорились о развитии платформы открытых инноваций, которая в будущем станет мощным инструментом для взаимодействия компаний и технологических команд, способных предложить инновационные решения бизнесу.

По данным Youcontrol.com.ua 10% ООО «Фьючер Медиа» принадлежит ООО «Акселератор новых продуктов». Владельцами ООО «Акселератор новых продуктов» является также Александр Жариков (36%) , Евгений Саранцов (54%) и ООО «Фьючер Медиа» (10%).

Мы также спросим у Александра Жарикова, Евгения Саранцова и десятков других компаний, резидентов платформа открытых инноваций Reactor.ua мнение о том: нужна ли им раскрутка ботами, помогает ли такая раскрутка их бизнесу, как и бизнесу других компаний или только вредит и как они относятся к вышенаписанным проверенным фактам. Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале.

Сам главный редактор и совладелец Mind.ua Евгений Шпитко от комментариев пока отказался.