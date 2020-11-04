Путин спустил на воду самый мощный в мире ледокол "Виктор Черномырдин"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на одном из самых мощных неатомных ледоколов в мире "Виктор Черномырдин".



Об этом во вторник, 3 ноября, информирует RT.



Сообщается, что торжественная церемония прошла в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге.



"Россия обладает уникальным ледовым флотом. Это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции", - сказал Путин.



Стоит отметить, что новый ледокол российского производства носит имя посла РФ в Украине Виктора Черномырдина. Судно является одним из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Ледокол водоизмещением 22,3 тысячи тонн способен развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж составляет 38 человек, однако судно может принять на борт 90 человек. Автономность корабля - 61 сутки.



Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Он может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна. На судне есть установка по очистке нефтесодержащих и сточных вод, на борту организован раздельный сбор мусора.



Строительство ледокола началось в 2012 году на "Балтийском заводе" по заказу "Росморпорта", последний раз судно такого же класса было построено в 1975 году. Это самый крупный дизель-электрический ледокол, спроектированный российскими конструкторами и построенный в XXI веке.



Ледовые испытания "Виктора Черномырдина" проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае.

