Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар во вторник заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире. Он выступил на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

"Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса", - цитирует его информационное агентство Algeria Press Service.

"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", - добавил Аттар.

По его словам, "на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже $40 за баррель".

Алжир - член ОПЕК и один из крупнейших экспортеров нефти в Африке и арабском мире.