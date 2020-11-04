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- Исследователи протестировали универсальное лекарство против ожирения
Исследователи протестировали универсальное лекарство против ожирения
Экспериментальное средство против ожирение представляет собой антитело, одной инъекции которого, достаточно, чтобы ускорить обмен веществ и, следовательно, снизить вес, передает РИА "Новости". В теле человека действуют факторы роста фибробластов. Это многофункциональные белки, играющие ключевую роль в процессах размножения и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.
В частности, к ним относится FGF21 - соединение, вырабатываемое в клетках жировой ткани и поджелудочной железы. Оно регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение. Ранее уже было показано, что введение FGF21 ускоряет обмен веществ. Однако была проблема с дозировкой - требовались частые инъекции из-за быстрого выведения соединения из тела.
Специалисты предложили переключиться на антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз через комплексы рецептора FGFR1/KLB. А, как доказали тесты на макаках и людях, BFKB8488A имитирует эффект FGF21, активируя рецептор.
Антитело проверили в рамках эксперимента, к которому привлекли 60 человек с избыточным весом или ожирением. Оказалось, однократное введение BFKB8488A улучшало метаболизм, и положительный эффект сохранялся сроком до 60 дней. В итоге в основной группе получавших антитело вес снизился на 1,20 килограмма, а в плацебо-группе - на 0,28 килограмма.
Также основная группа демонстрировала через неделю после инъекции улучшение кардиометаболических характеристик, снижение потребления углеводов (сладкое их интересовало значительно меньше). Максимальное снижение показателей (50% от первоначального уровня) достигалось на 15-22-й день.