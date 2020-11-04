Любимая музыка провоцирует уникальный всплеск активности в мозге

Многие люди, когда слышат любимую музыкальную композицию, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции, приятные воспоминания. Примерно 50% человек испытывают мурашки во время прослушивания музыки. Французские неврологи из Университета Франш-Конте исследовали данный феномен, проведя анализ мозга. В частности, их интересовали системы награды и удовольствия, передает Medical Express.



Сканированию подвергли мозг 18 человек, у которых регулярно проявлялись мурашки во время прослушивания любимых музыкальных композиций. Степень субъективной оценки удовольствия определялась с помощью вопросника. Так, когда у добровольцев пробегали мурашки, ученые фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в обработке эмоциональной информации), дополнительной моторной области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в обработке звуков и восприятии музыки).



Все эти регионы мозга работают вместе, чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать дофамин - "гормон хорошего настроения" и нейромедиатор. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность названных зон мозга вызывает ощущение мурашек - реакцию, говорящую о сильной связи отдельных регионов головного мозга.



При возникновении мурашек от музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или ослабевают в областях, задействованных в обработке музыки. Данные сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.

