Матери могут передавать аллергию своим детям еще в утробе

Как отмечает Medical Express, исследование показало: ключевое антитело, ответственное за запуск аллергических реакций (IgE), может проникать через плаценту и попадать в плод. Находясь внутри, антитело связывается с тучными клетками плода (тип иммунных клеток), которые выделяют химические вещества, вызывающие аллергические реакции.



В итоге, в рамках эксперимента у новорожденных мышат развивались аллергические реакции на тот же тип аллергена, что и у их матери. Материнский IgE способен связываться с тучными клетками плода человека, значит, выводы актуальны и для людей.



По словам ученых, аллергии развиваются очень рано. Младенцы сталкиваются с аллергическими реакциями, тесно связанными с аллергической реакцией матери. И, считают эксперты, генетикой данный факт объяснить нельзя. Последнее исследование описывает новый путь развития аллергии.



Примечательно: механизм передачи чувствительности к аллергенам от матери ребенку со временем ослабевает. Так, у новорожденных мышат наблюдались реакции при тестировании через четыре недели, но через шесть недель они были менее выраженными или отсутствовали вовсе.



Плюс, ученые установили, что перенос IgE через плаценту требует помощи другого белка - FcRN. У мышат с "выключенным" FcRN отсутствовал материнский IgE, прикрепленный к их тучным клеткам, и у них не развивалась аллергия после рождения.

