Netflix объявил о начале съемок третьего сезона сериала «Ты»

Netflix приступил к съемкам нового сезона драматического сериала «Ты», сообщается в твиттере стримингового сервиса.



«Мы рекомендуем вам всегда держаться на расстоянии не менее 6 футов (1,8 метра. — Esquire) от Джо Голдберга», — говорится в посте.



Третий сезон сериала, основанного на одноименном романе Кэролайн Кепнес, продолжит рассказывать историю серийного убийцы Джо Голдберга. Он пытается устранить всех, кто может препятствовать его романтическим отношениям.



Исполнителем главной роли по‑прежнему остается Пенн Бэджли, в новом сезоне также продолжит сниматься Виктория Педретти. Ранее Netflix объявил, что к шоу присоединятся Шалита Грант, Трэвис Ван Винкл и Скотт Спидман.



Производство третьего сезона может завершиться предположительно в апреле 2021 года, тогда его премьера должна будет состояться до конца следующего года.





