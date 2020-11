Опубликована запись первого исполнения Sympathy for the Devil

На YouTube появилась запись первого исполнения песни Sympathy for the Devil группы The Rolling Stones.



Запись была сделана в 1968 году во время съемок фильма Rock and Roll Circus о последнем выступлении группы в легендарном составе. Фильм вышел только в 1996 году, а теперь картину восстановили и впервые опубликовали этот фрагмент в сети.



Режиссером видео стал Майл Линдсей-Хотт.



В ролике снялись Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уайман, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт, Брайан Джонс, а также Джон Леннон, который танцует в толпе на 4-й минуте записи.