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- Опубликована запись первого исполнения Sympathy for the Devil
Опубликована запись первого исполнения Sympathy for the Devil
На YouTube появилась запись первого исполнения песни Sympathy for the Devil группы The Rolling Stones.
Запись была сделана в 1968 году во время съемок фильма Rock and Roll Circus о последнем выступлении группы в легендарном составе. Фильм вышел только в 1996 году, а теперь картину восстановили и впервые опубликовали этот фрагмент в сети.
Режиссером видео стал Майл Линдсей-Хотт.
В ролике снялись Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уайман, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт, Брайан Джонс, а также Джон Леннон, который танцует в толпе на 4-й минуте записи.
Источник: Esquire
13:31