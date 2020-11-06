Детская песня Baby Shark обогнала Despacito

Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым видео на YouTube. Он сместил с первого места клип на песню Луиса Фонси Despacito, который удерживал рекорд три года. Об этом пишет The Guardian.



Песня Despacito набрала на YouTube 7,038 миллиарда просмотров, а новый лидер Baby Shark обошел ее с минимальным отрывом: у детской песни сейчас 7,04 миллиарда просмотров.









Клип создал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, видео разместили на YouTube в июне 2016 года.



Изначальный автор песни неизвестен, но популярной она стала после того, как ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.





