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- Детская песня Baby Shark обогнала Despacito
Детская песня Baby Shark обогнала Despacito
Клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым видео на YouTube. Он сместил с первого места клип на песню Луиса Фонси Despacito, который удерживал рекорд три года. Об этом пишет The Guardian.
Песня Despacito набрала на YouTube 7,038 миллиарда просмотров, а новый лидер Baby Shark обошел ее с минимальным отрывом: у детской песни сейчас 7,04 миллиарда просмотров.
Клип создал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, видео разместили на YouTube в июне 2016 года.
Изначальный автор песни неизвестен, но популярной она стала после того, как ее записала 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.
Источник: Esquire
09:30