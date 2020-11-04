Полная защита авто и водителя от форс-мажоров. Возможно ли это? Рассказывает hotline.finance

Покупка обязательной страховки и ежегодное прохождение ТО не гарантируют водителю полную уверенность в дороге. Предвидеть форс-мажоры и уметь сухим выходить из передряг не так уж и сложно, если знать о новинке от hotline.finance. Агрегатор страховых и финансовых продуктов анонсировал продажу карты ассистанс. С ней автовладельцы могут рассчитывать на любую помощь, будь-то подвоз топлива или эвакуация, в режиме 24/7.

Что такое карта ассистанса и что она дает?

Hotline Assistance — сервис помощи водителю в дороге, работающий круглосуточно. То есть, если произойдет ЧП с авто, вы вправе обратиться в компанию и за вас максимально оперативно решат проблему. Сюда включены опции: подвоз топлива, техническая помощь, замена колеса, эвакуация, аварийное открытие дверей и т. д. Интересно, что Assistance закрепляется за автомобилем, а не за владельцем авто и действует независимо от того, кто находился в момент форс-мажора.

На данный момент существует три карты Hotline Assistance. Условно: стандарт, расширенная и расширенная+Европа. Отличаются пакеты количеством услуг и лимитом покрытия. Кстати, лимит достигает 25 000 грн. В третьем варианте автолюбителям предлагается покрытие даже за границей. А это выгодно, если вы часто путешествуете в Европу на собственном транспорте. Как и в случае со страховкой ОСАГО, срок действия карты — 1 год с даты активации.

Почему это выгодно?

Стандартное обслуживание транспортного средства с каждым годом дорожает. И с обычного средства передвижения авто превращается в роскошь. Любая передряга на дороге может доставить уйму хлопот как моральных, так и финансовых. Hotline Assistance выгодно потому, что:

цена бюджетного варианта карты от 315 грн, в то время, как единоразовый вызов эвакуатора по Киеву будет стоять от 400 грн;

помощь предоставляется по всей территории Украины, независимо столица это или областной центр;

виртуальная карта хранится в смартфоне и сохраняется в личном аккаунте на сайте. Вы никогда ее не потеряете и не забудете дома.

Как оформить Hotline Assistance

Будучи активным представителем мира диджитализации, hotline.finance и в этот раз сделала ставку на комфорт пользователей. Карту можно оформить в режиме онлайн на сайте. Придется произвести два действия: указать данные авто и совершить оплату. Карта высылается в формате PDF на указанный email.

Напоминаем, что на hotline.finance доступны онлайн автогражданка, туристический полис, Зеленая карта и даже договор страхования имущества.