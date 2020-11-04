Трамп заявил, что выигрывает на выборах

Дональд Трамп заявил, что готовится праздновать свою победу на выборах президента США.



По словам действующего главы государства, он обходит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, где и не ожидал выиграть: в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине.



"Результаты сегодня феноменальные. <...> Мы готовились выиграть эти выборы. И честно говоря, мы выиграли эти выборы. <...> Миллионы людей проголосовали за нас сегодня <...> Нам даже не нужны все эти штаты для победы", — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.



При этом он заявил о мошенничестве на выборах и отметил, что некоторые пытаются лишить американцев права на выражение своей воли.



"Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом, поэтому обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список", — добавил он.



Президент поблагодарил американских граждан за поддержку, а в завершение речи поднял кулак в знак победы.



Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск).

По информации телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали, поэтому с точностью говорить о лидерстве того или иного кандидата нельзя.



Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).

После подведения итогов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает вторые туры: для победы достаточно набрать лишь 270 голосов.

