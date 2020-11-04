Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса

Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в пяти из шести штатов, где голоса еще не подсчитали.



Так, Трамп набирает:



56,1% в Пенсильвании (20 выборщиков) после подсчета 64% бюллетеней;



53,4% в Мичигане (16 выборщиков) после подсчета 71% бюллетеней;



50,1% в Северной Каролине (15 выборщиков) после подсчета 94% бюллетеней;



56% в Джорджии (16 выборщиков) после подсчета 80% бюллетеней;

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51,3% в Висконсине (10 выборщиков) после подсчета 91% бюллетеней.

Действующий глава государства также опережает кандидата от Демократической партии Джо Байдена в одном из округов штата Мэн (дает один голос выборщика).

Байден, в свою очередь, лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде (шесть выборщиков). Он получает 50,3% голосов после подсчета примерно двух третей бюллетеней.

