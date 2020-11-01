США после выборов

Через несколько часов Джо Байден и Дональд Трамп пройдут одну из самых важных развилок в своих судьбах, и кому-то из них придется принимать решения, которые повлияют на жизнь миллионов американцев. После подсчета голосов оба кандидата могут оспарить выборы, если результаты их не устроят. Но скорее всего так поступит именно Дональд Трамп, потому что это его неизменная позиция: он отказывается признавать саму возможность своего поражения.

Оба кандидата представляют высший эшелон экономической и политической элиты: промышленников, представителей крупного капитала и банкиров, а также гигантов цифровых технологий и огромной фармацевтической индустрии. Перед выборами высший эшелон разделен на два лагеря. Часть элиты готова пойти на радикализацию, прибегнув даже к фашистским методам, против требования народа.



Четыре года назад СМИ «продавали» образ Дональда Трампа, представляя его аутсайдером вашингтонской властной структуры, пришедшим в нее, чтобы вытеснить с политической арены скомпрометированных профессиональных политиков. Но не только это ему помогло. Английская компания цифровых технологий под названием «Кембридж Аналитика» сначала повлияла на результаты голосования по Брекситу, а затем поддержала и кампанию Дональда Трампа.



По условиям соглашения с Facebook, в Соединенных Штатах «Кембридж Аналитика» смогла использовать информацию 50 миллионов профилей пользователей и провела первый широкомасштабный цифровой эксперимент с целью влияния на американский электорат. Компания заранее разделила американцев в соответствии с психологическим состоянием и политическим поведением, так как последовательно отправляли им логически связанные сообщения. Не совсем понятно, какую роль сыграла Россия, но ответственный за расследование ее роли, специальный прокурор Роберта Мюллера ушел в отставку в 2019-м году, так ничего и не доказав.



А вот Марк Цукерберг с трудом выкрутился из скандала, в котором оказался Facebook, из-за его противоправных действий. Эта история обошлась создателю Facebook в миллионы долларов.



Конечно, четыре года назад в противостоянии с Хиллари Клинтон на руку Дональду Трампу больше всего сыграл крах экономических надежд, которые питали американцы на протяжении восьмилетнего правления президента Обамы. Само это правление закончилось провалом. Несмотря на то, что республиканец одержал победу с небольшим перевесом, в выступлениях Хиллари Клинтон американцы так и не увидели выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на то, что она победила по количеству поданных за нее отдельных голосов избирателей, президентом стал Дональд Трамп, потому что во время предвыборной компании он уделил особое внимание тем штатам, которые обеспечивали самое большое количество голосов в коллегии выборщиков — органа, формально избирающего Президента Соединенных Штатов.



Эта процедура практически не изменилась. Теперь, в ожидании подсчета 50 миллионов бюллетеней, полученных по почте в ходе досрочного голосования, республиканцы и демократы будут бороться за каждый голос, за каждую галочку. Даже при самых небольших скандалах дело можно дойти и до Верховного суда, в котором расклад сил в пользу республиканцев. И это все будут еще цветочки. Ягодки начнутся, если Дональд Трамп, и Джо Байден не смогут устоять перед соблазном объявить себя победителем — каждый в своем штабе — в ту же ночь во вторник, третьего ноября.



Если действия республиканцев увенчаются успехом, а их кандидат будет объявлен президентом, не получив большинство официально поданных разными путями голосов, то это будет самый настоящий ультраправый переворот. Чтобы закрепить свой успех в избирательной системе Соединенных Штатов, ультраправые неизбежно вынуждены будут перейти к настоящему государственному перевороту. А это кончится отменой действия основных законов страны. Это в свою очередь приведет к войне разных групп внутри общества: мобилизуются, с одной стороны, белые англосаксы, а с другой — другие этнические группы, среди которых будут доминировать латиноамериканцы, афроамериканцы и представители коренных народов страны.



В этой новой ситуации появится масса возможностей для входа в политику новых людей. Но, увы, народные движения граждан США, как правило, неэффективны и раздроблены, что подтверждает в потрясающем интервью нашей газете организатор группы «Растущее большинство» Эш-Ли Вудард Хендерсон (Ash-Lee Woodard Henderson).



Причина подобной пассивности в том, что среди лозунгов Демократической партии практически нет тех, что отражали бы требования настоящих народных движений. Как и четыре года назад, партия, используя недемократические маневры, снова вывела из игры кандидата Берни Сандерса — единственного сильного лидера, популярного среди молодежи и избирателей среднего и ниже среднего классов.



Однако можно быть абсолютно уверенным в другом. Если избирательный переворот все же удастся, ситуация наверняка станет более открытой, не только появится больше рисков, но и значительно расширятся возможности для бедных. В рамках противостояния двух кандидатов даже после официального дня выборов народные требования и проекты — все эти инициативы получат намного лучший шанс на рассмотрение.



Источник: La Jornada



