Twitter и Facebook пометили пост Трампа о победе как сомнительный

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter и Facebook сообщения, в которых заявил о своей "великой победе" на выборах. Однако соцсети пометили эти сообщения как ложные, добавив на них соответствующую подпись.



"Мы значительно впереди, но они пытаются украсть результат выборов. Мы никогда не позволим им этого. Голосовать нельзя после закрытия участков", - написал Трамп.



В Twitter отметили, что определенный или весь контент, распространенный в сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов.



А в Facebook объяснили, что подсчет голосов может длиться днями и даже неделями, и финальные результаты голосования могут отличаться от предварительных данных.

