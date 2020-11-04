В Европарламенте против роспуска КСУ

Депутаты Европарламента, занимающиеся вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ). Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.



Так, Галер пояснил, что нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. В Европарламенте это назвали нарушением Конституции.



"Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады", - отметил он.



Фон Крамон, в свою очередь, опровергла заявление главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамия о поддержке евродепутатов инициативы Зеленского.



"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила фон Крамон.

