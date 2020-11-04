В Европарламенте против роспуска КСУ
Депутаты Европарламента, занимающиеся вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ). Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в интервью DW.
Так, Галер пояснил, что нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. В Европарламенте это назвали нарушением Конституции.
"Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады", - отметил он.
Фон Крамон, в свою очередь, опровергла заявление главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамия о поддержке евродепутатов инициативы Зеленского.
"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила фон Крамон.
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