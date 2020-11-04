Тайвань получит от США беспилотники-убийцы

Администрация США 3 ноября одобрила продажу Тайваню четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper за $600 млн для усиления защиты тайваньской армии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщило издание Le Figaroсо ссылкой на заявление Государственного департамента США.



"Эта продажа позволит Тайваню модернизировать свои вооруженные силы и сохранить надежный оборонный потенциал", - подчеркнули в Госдепе США.



Как сообщалось ранее, администрация США одобрила продажу Тайваню 135 крылатых ракет береговой обороны Slam-ER, которые имеют достаточную дальность, чтобы достичь Китая. Сумма сделки оценивается в $1 млрд.



Ранее сообщалось, что власти США намерены продать Тайваню различные вооружения на сумму $7 млрд для укрепления обороны.



Эта сделка станет второй по величине после согласованного в прошлом году соглашения о предоставлении Вашингтоном Тайбэю партии оружия на $8 млрд.

