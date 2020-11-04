Маркив продолжит военную карьеру в Украине

Освобожденный Миланским апелляционным судом украинский военнослужащий Виталий Маркив хочет продолжить военную карьеру в Украине, и утверждает, что не держит зла на итальянский народ и даже допускает возможность когда-нибудь вернуться в Италию.



В интервью интернет-изданию "Радио свобода" после оправдательного решения итальянского суда, Маркив рассказал, что "готовился к худшему, но надеялся на лучшее".



"У меня было одно желание и надежда, чтобы итальянский суд действительно отстаивал правовую сторону этого дела... К счастью, так и случилось", - сказал он.



По словам освобождённого украинского нацгвардейца, Италия дала ему возможность "ощутить "европейскость", но три года заключения показали и другую сторону".



Маркив заверил, что не держит зла на страну и итальянский народ.



"Италия -это страна, которая дала мне образование, крышу над головой, показала, что такое жизнь в Европе. И осуждать Италию из-за действий отдельных лиц я не буду. Я никогда не держал зла...на итальянский народ. Меня же не итальянский народ осудил", - сказал он.



Маркив допустил, что когда-нибудь, возможно, вернется в Италию. "Думаю, да. А почему нет?", - предположил он, иронизируя при этом, что для начала узнает, не открыто ли на него "новое выдуманное дело".



Говоря о своих планах на будущее, Маркив сказал: "Я действующий военнослужащий Украины... Я хочу не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились мои родные. Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине!".



Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива.



4 ноября Маркив возвращается с представителями украинской делегации в Украину.



Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.



В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.



Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.



12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

