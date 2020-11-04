Костюк снялась с турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№97 WTA) в последний момент отказалась от участия в турнире ITF 100 в американском Чарльстоне, который проходит с 2 по 8 ноября.



Как сообщает Суспільне, 18-летняя спортсменка была в списке заявленных теннисисток и должна была выступить в основной сетке, но решила не выступать на данном турнире.



Стоит отметить, что турнир в Чарльстоне закрывает трехнедельную программу женских турниров ITF. Ранее соревнования прошли в Мэйконе и Тайлере, и там Костюк дважды доходила до финала. В Мэйконе она снялась с решающего поединка из-за травмы, а в Тайлере потерпела поражение в трех сетах. Выступление на этих турнирах позволило Марте впервые в карьере подняться в топ-100 мирового рейтинга.



В нынешнем году в календаре Костюк остался только один турнир - в Линце (Австрия), который состоится с 9 по 16 ноября. Украинка начнет свой путь на турнире с квалификации.

