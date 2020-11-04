Литва направила Белоруси ноту протеста из-за запуска БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы. Вильнюс считает ее небезопасной.



Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.



"Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе.



Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования. Также парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности.

