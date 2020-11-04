Возле африканского побережья напали на танкер с украинскими моряками

Танкер NAFELI II, в экипаже которого есть украинские моряки, подвергся нападению в Гвинейском заливе. Об этом в среду, 4 ноября, сообщает портал компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.



Отмечается, что нападение на судно под флагом Панамы произошло примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS.



"Экипаж, состоящий из граждан Украины, России и Грузии как считается, в безопасности. Предполагается, что преступники покинули судно", - говорится в сообщении.



В Dryad Global всем судам напомнили о необходимости проявлять максимальную бдительность при прохождении этого района.



Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков - пираты нередко нападают там на суда разных стран.

