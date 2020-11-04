Локдаун в Украине пока вводить не планируют - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если власти увидят дальнейшее ухудшение ситуации с заболеваемостью Covid-19, то правительство будет вынуждено применить более жёсткие ограничения.



"Сейчас мы не собираемся вводить локдаун всей страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство применить более жёсткие ограничения", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

