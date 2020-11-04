Умер звезда Шерлока и Банд Нью-Йорка

Шотландский и голливудский актер и комик Джон Гибб Маршалл, более известный как Джон Сешнс, скончался в возрасте 67 лет в своем доме в Лондоне в понедельник, 2 ноября. Причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ, пишет The Sun.



Друг Сешнса Ронни Анкон рассказал, что покойный был человеком с выдающимся интеллектом, который он смог воплотить в очень "доступную и чистую комедию".



Сешнс родился 11 января 1953 года в шотландском городе Ларгс.



В кино он дебютировал в 31 год в ленте Баунти. Джон Сешнс снимался в фильмах и сериалах Шерлок, Грязь, Банды Нью-Йорка, Доктор Кто, Чужестранка, Железная леди, Джонатан Стрендж и мистер Норрелл, Ложное искушение и другие.

