Большинство украинцев опасаются потери безвиза с ЕС - опрос

Негативно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом 55% опрошенных украинцев, лишь 11% - положительно. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.



"Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом, только 11% - положительно и 31% - нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и Запада, сторонники Европейской солидарности, Свободы, Голоса и партии Слуга народа", - говорится в сообщении.



Отметим, что в опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Опрос проводился 2 и 3 ноября.

