В ЛНР опровергли сообщения о согласовании новых участков разведения сил

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "фейком" сообщения Киева о согласовании новых участков разведения сил и средств в Донбассе на прошедшем заседании контактной группы.



Ранее в среду и. о. командующего операцией Объединенных сил Виктор Ганущак заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась о новых участках разведения сил и средств, ими станут Григоровка и Петровка в Донецкой области, а также Славяносербск и Нижнетеплое в Луганской области.



"Появилась "новость о разведении" ровно в тот день, когда Киев должен предоставить, но все еще не предоставил, свою версию дорожной карты по выполнению минских соглашений. Вместо своей дорожной карты Киев решил вбросить фейк о договоренности по разведению сил и средств", - заявил Мирошник РИА Новости.



Собеседник агентства уточнил, что заседание контактной группы по Донбассу было неделю назад, и на нем данная тема не обсуждалась. По словам представителя ЛНР, вопрос об участках разведения сил и средств обсуждался в последний раз около трех месяцев назад, однако оказался заблокирован действиями украинского парламента, "принявшего нормативно-правовой акт в нарушение минских соглашений".



"Вопрос о согласовании новых участков разведения сил и средств внесен одним из пунктов в проект дорожной карты по выполнению минских соглашений, который должен быть согласован в трехсторонней контактной группе, а потом принят в виде постановления Верховной рады Украины как подтверждение ее приверженности минским соглашениям. Без такого подтверждения со стороны Украины своей приверженности минским соглашениям никаких договоренностей нет, и вряд ли они возможны в ближайшее время", - пояснил Мирошник.

