Защита по делу MH17 хочет опросить российских экспертов по анализу "Бука"

Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году хочет опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" об анализе боеголовки ракеты ЗРК "Бук", заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова.



Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.



"Боеголовка 9М314М от ракеты "Бука" 9М38М1 была смоделирована для определения баллистической траектории. Исходя из открытых источников, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) предположила, что боевая нагрузка составляет 70 кг. Это похоже на совпадение с описанием "Алмаз-Антея" относительно "Бука", который находится в материалах дела. Согласно ему, боевая часть ракеты состоит из 34,5 кг осколков и 33,5 кг взрывчатого вещества", - сказал голландских адвокат на слушаниях.



По его словам, защита считает неясным, означает ли это, что Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) разбила боевую нагрузку на два разных компонента.



"Защита хотела бы спросить экспертов "Алмаз-Антей", на чем должен был основываться анализ TNO, на каких справочных данных", - отметил Баудевейн ван Эйк.



Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.



Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.



Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

