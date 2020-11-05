Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей

Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ.



"Ясно то, что многие допрошенные свидетели были отобраны СБУ и представлены СБУ. Мы не знаем, как они нашли этих свидетелей и чем был обусловлен их выбор. Учитывая тот факт, что биография этих свидетелей нам не известна, мы даже не можем проверить их надежность", — заявила юрист на слушаниях.



Она подчеркнула, что анонимность свидетелей, о которых известны только их наименования в цифрах и буквах, мешает оценить достоверность показаний, такие свидетельства требуют дополнительной и более тщательной проверки. "Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей. <…> Мы не знаем, какой у них был интерес", — добавила Сабине тен Дуссхате.



Другой адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк также заявил на слушаниях, что защита хотела бы опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей".



"Боеголовка 9М314М от ракеты "Бука" 9М38М1 была смоделирована для определения баллистической траектории. Исходя из открытых источников, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) предположила, что боевая нагрузка составляет 70 килограммов. Это похоже на совпадение с описанием "Алмаз-Антея" относительно "Бука", который находится в материалах дела. Согласно ему, боевая часть ракеты состоит из 34,5 килограмма осколков и 33,5 килограмма взрывчатого вещества", — сказал голландский адвокат на слушаниях.



По его словам, защите неясно, означает ли это, что TNO разбила боевую нагрузку на два разных компонента, а российские специалисты должны пояснить, на каких справочных данных должен быть основан такой анализ.

