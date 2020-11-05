Рада поддержала налоговые льготы для культуры, туризма и креативной индустрии

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, предоставив налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий.



За соответствующий законопроект № 3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий во втором чтении и в целом проголосовали 293 народных депутатов.



Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, кинопремьер, музыкальных произведений, выставочных проектов. Аналогичная ставка НДС вводится для публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.



Законопроект вводит понятие бюджетного гранта - “целевой помощи в виде средств или имущества, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий, спорта и других гуманитарных сферах в порядке, установленном законом". Перечень поставщиков грантов определяет Кабинет министров.

