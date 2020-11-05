Лавров сравнил дискриминацию русских в Прибалтике с апартеидом XXI века

Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике – этот апартеид XXI века, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы.



"На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке", - констатировал российский министр.

"Сотни тысяч числятся "негражданами" и лишены базовых прав. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века – это наносит непоправимый ущерб его репутации", - подчеркнул Лавров.

