В Киевской области ужесточили карантин

Киевская область ограничила посещение учебных заведений и прием посетителей в развлекательных заведениях в "красной зоне". Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин. "В красной зоне ограничено посещение учебных заведений получателям образования - исключение: учреждения дошкольного образования, спецшколы, учебно-реабилитационные центры;...

... прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, посетителей субъектами хозяйствования, которые занимаются деятельностью в сфере бытового обслуживания населения - исключение: торговля продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными препаратами и изделиями медицинского предназначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, аргохимикатами, семечками и усадочным материалом", - сказал он.



Также, по его словам, в отличие от школ, детские сады в "красной" зоне на Киевщине продолжают функционировать. Однако в работе имеют определенные ограничения.



"Учреждения дошкольного образования, которые сейчас находятся в зоне высокой эпидемической опасности, должны руководствоваться решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС. Это касается тщательного соблюдения всех противоэпидемических и санитарных норм. Также есть ограничения по количеству детей. В группе их может быть одновременно не более 15", - пояснил Василий Володин.



Если среди работников или детей определенного детсада фиксируют заболевания коронавирусом, заведение временно закрывают.



К "красной зоне" в Киевской области отнесены 5 городов и 1 район, остальные - находятся в "оранжевой зоне".

