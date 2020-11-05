Создателей телеграм-канала Nexta обвинили в организации беспорядков в Беларуси

Основатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live Степан Путило и бывший главный редактор этих изданий Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу об организации «массовых беспорядков, происходивших на территории Минска с 9 августа и продолжающихся по настоящее время». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.



Их также обвиняют по статье о возбуждении социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.



В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения.



Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск в Беларуси и России.



Ранее суд Минска признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами, мотивировав это тем, что в видеороликах канала содержатся публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков. Это решение означает, что доступ к Nexta на территории Беларуси ограничивается властями, а репост информации из каналов влечет за собой административный штраф.



Nexta — самый известный белорусский оппозиционный ресурс, получивший массовую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов 2020 года в стране. Редакция Nexta находится в Варшаве. У издания есть два основных канала в телеграме: на Nexta Live подписаны 1,8 миллиона человек, на Nexta — более 860 тысяч человек. Также есть сатирический канал Luxta, на который подписаны почти 200 тысяч человек.

