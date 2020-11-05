Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года - Кулеба

Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года в Киеве.



Об этом проинформировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, 5 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.



"Я сегодня могу официально сообщить, что окончательно принято решение, что саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года. Очень надеемся, что на тот момент ситуация с пандемией стабилизируется и мы будем иметь возможность успешно провести этот саммит в столице Украины", - сказал Кулеба.



Он сообщил, что инициатива по созданию Крымской платформы динамично развивается.



«Мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как она будет работать, получаем позитивные отзывы от партнеров и готовность работать над нашим предложением», - заверил дипломат.



Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма. Во время саммита Украина-ЕС 6 октября Евросоюз принципиально подтвердил готовность к такой инициативе. Сейчас Украина проводит согласование этого вопроса на уровне национальных правительств стран ЕС.

