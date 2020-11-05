Карантин в Бельгии продлится до вакцинации - премьер

Жесткие ограничения для бельгийцев будут действовать до создания вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщило в четверг, 5 ноября, издание Европейская правда.



"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет длительная работа", - сказал он.



Премьер отметил, что в какой-то момент показатели заражения упадут, но главной задачей является соблюдение мер еще долгое время, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах и это займет месяцы.



По словам представителя бельгийского правительства Стивена ван Гухта, есть надежда, что первые результаты испытаний вакцины будут объявлены где-то в ноябре-декабре.



"Бельгия может рассчитывать начать первые крупные кампании вакцинации где-то весной следующего года - вероятно, с марта по июнь", - сказал ван Гухт.

