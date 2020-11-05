В Минздраве предлагают разрешить работу детских садов в "красной" зоне - Ляшко

В Министерстве здравоохранения предлагают разрешить работу детских садов в "красных" зонах и позволить ученикам начальных классов посещать школы. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным" уровнем эпидемиологической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс", - рассказал Ляшко.



По его словам, при этом, учеников с 5-го класса рекомендуют отправить на дистанционное образование.

