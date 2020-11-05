Предвестники майдана

«Бляхари» снюхались с ФОПами и замутили прототип майдана возле Рады. Движуха длится уже четвертый день. Периодически перекрывается вся улица Грушевского, заставленная авто на литовских и польских номерах. Вчера вечером вообще ад был: после шести Нацгвардия с полицией заблокировали почти все выезды из центра. Логика их действий была необъяснима. Они не выпускали ни «бляхарей», часть которых хотела свалить, ни всех других, волею случая и обстоятельств оказавшихся в центре.



Выбирался чуть ли не по холмам. Естественно, никакого сочувствия к участникам шоу нет. Про «бляхарей» особо рассказывать нечего. «Дети революции». Особо доставляет, что в рядочек выстроились шестые «бэхи», «мерсы»-джиэльки, «роверы» в нехилой комплектации и прочие «жертвы растаможки». У людей нашлось тридцать «штук» евро, чтобы купить тот же «икс пятый», однако они категорически оказываются доплатить за растаможку даже по льготным расценкам.



С ФОПами аналогичная история. Это на самом деле не бедные предприниматели, вынужденные выживать в условиях эпидемии, а такие же «дети революции». Представители самой распространенной в стране схемы уклонения от налогов. Их централизованно подвозят на автобусах в центр, башляют почасово и натравливают на Раду. Нет, сам процесс я только приветствую. Однако состав участников и их цели вызывают смутные сомнения. Средний бизнес сцепился с олигархическими гигантами, которые с помощью тех же «слуг народа» душат своих конкурентов.



«Слуги» – просто молодцы. Поклялись выполнить все условия митингующих и нагло кинули. Типа сорри, голосов не хватило, однако мы работаем над проблемой. «Бляхари» изменившимся лицом закидывали парламент дымовыми шашками. Никто из СМИ вообще внимание на это не обращал. А зря.



Барыги барыгами, однако время сейчас, с...ка, неспокойное. Ильич писал насчет искры, от которой может все е...нуть, и подобное ощущение в формате предчувствия появилось у меня. Каждое утро еду мимо «бляхарей», которые как раз завтракают у открытых багажников. Спортивное вождение. Ребята лупят яйца, грызут курочку гриль и искоса посматривают на автопоток

Уже невооруженным взглядом видно двух потенциальных «сменщиков» президента: Кличко и Разумков. Виталий уже готов. Ему не важно, что возглавлять – столицу или страну. Один хрен. Разумков, который кичится своим статусом потомственного политолога и политтехнолога, бегает на кастинги к олигархам

Барыги барыгами, однако время сейчас, с...ка, неспокойное. Ильич писал насчет искры, от которой может все е...нуть, и подобное ощущение в формате предчувствия появилось у меня. Каждое утро еду мимо «бляхарей», которые как раз завтракают у открытых багажников. Спортивное вождение. Ребята лупят яйца, грызут курочку гриль и искоса посматривают на автопоток. Они доходят до нужной кондиции. Собираются 21 ноября перекрывать вместе с ФОПовцами трассы международного значения и блокировать правительственный квартал.Надо ли говорить о том, что ноябрь – самое время для майданов как у нас в стране, так и в США. Скоро ведь седьмая годовщина «зверского избиения анижедетей». «Детки» подросли, устроились в наблюдательные советы на нормальную зарплату и хотят еще. Петр Алексеевич бегает по послам и призывает не судить его строго, если кое-кто замутит небольшой переворот. Типа с другом Джо все согласовано. Зеленский хочет узурпировать власть. Насмотрелся, падлюка, Путина и тоже хочет напрямую рулить Конституционным судом. Послы с умным видом кивают головами и думают, как бы поживиться в новых исторических условиях.У Игоря Валерьевича вообще нет другого выхода, кроме как устроить массовый гешефт с выносом всего оставшегося. Его интересы совпадают на данном этапе с вектором Петра. По Конституционному суду они на пару отработали. Коломойский заносил, «европейски ориентированный» обеспечивал. Просто любо-дорого было смотреть. Если Байден станет президентом (все к этому пока идет), то бежать Игорю Валерьевичу некуда. Карающая рука демократов подбирается все ближе и ближе. Его «ставленник» сейчас пребывает в таком психологическом состоянии, что готов сдать всех во имя национальных интересов США.«Соросята», которые оправились от шока, вызванного отсутствием явного разгрома «недоумка Трампа», тоже работают на ослабление позиций Зеленского. Хотя рейтинг президента ни одна социологическая контора не замеривала, есть мнения, что он уверенно пробивает дно.Но пытается при этом делать вид, что проводит агрессивную политику, направленную на защиту «антикоррупционных достижений Демократической партии США» в Украине. Опять же уже Штаты почти подсчитали все бюллетени, вброшенные людьми крепкого спортивного телосложения за Байдена, а у нас продолжают мусолить бумажки, оставшиеся после местных выборов 25 октября. Только сегодня ЦИК пафосно объявила о втором туре мэрских выборов в «ряде городов». Причем в этот ряд вообще не попал Киев. Хотя Виталий уже объявил себя однотуровым. И даже украсил недостроенный Подольско-Воскресенский мост праздничной иллюминацией. Мигает и светится как елочная гирлянда. Зачем?!О результатах опроса президента насчет конопли и Будапештского меморандума вообще никто не вспоминает. В Офисе президента стыдятся об этом говорить. Типа зачем в достойном обществе обсуждать проблему триппера? Да, первого заместителя Ермака Сергея Трофимова уволили. Но не за провал региональной политики, а в рамках «коррекции команды». Теперь на месте Трофимова специалист по освобождению заложников и краже китайской гуманитарной помощи Кирилл Тимошенко. Зеленский последовательно и целенаправленно ищет свой конец, и его поиски, безусловно, увенчаются успехом.Уже невооруженным взглядом видно двух потенциальных «сменщиков» президента: Кличко и Разумков. Виталий уже готов. Ему не важно, что возглавлять – столицу или страну. Один хрен. Разумков, который кичится своим статусом потомственного политолога и политтехнолога, бегает на кастинги к олигархам. То перед Ринатом Леонидовичем продефилирует, то перед Пинчуком. Хотя все может закончиться сменой формы правления. Очень дорого обходится институт президентства стране. С каждым новым главой государства пробивается очередное дно в бесконечном пути нации к евроинтеграции.