Запретные связи: от Бушера до Huawei

Интерес всего мира не случайно прикован к выборам в США. Пресловутый «заокеанский обком» имеет в нашей политической реальности порой больший вес, чем собственные органы власти. Яркий пример тому – казус с Huawei, когда Госспецсвязь сначала подписала меморандум с китайской компанией, потом испугалась и дала задний ход. В это время Великобритания и Германия работают с Huawei по 5G. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку.



Если кто-то не отследил историю с меморандумом, то рассказываю, как все было. 15 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) подписала меморандум с компанией «Хуавей Украина» о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.



На следующий день, 16 октября, Госспецсвязь удалила со своего сайта и из всех социальных сетей любую информацию о партнерстве с компанией «Хуавей Украина». Все упоминания о меморандуме исчезли с сайтов, официальной Facebook-страницы и Twitter-аккаунта Госспецсвязи.



На официальном сайте «Хуавей Украина» тоже нет сообщений о подписании меморандума, хотя практически сразу после подписания компания отправляла пресс-релизы и опубликовала пост в соцсетях. Такая вот забавная история. Что же за ней стоит?



Китайская компания Huawei активно подписывает контракты на 5G в разных странах, включая Великобританию, Германию, при этом с мая 2019 года она находится в черном списке США.



Американцы считают, что Huawei – это, по сути, филиал китайской разведки. Компания следит за своими клиентами и поставляет информацию своим спецслужбам. Поэтому является угрозой системе национальной безопасности для стран Запада. Штаты сами выставили Huawei за двери и требует того же от Евросоюза. Но Евросоюз понимает, что, отказавшись от китайцев, он просто проиграет гонку за 5G Штатам.



Давление Вашингтона и внутренняя дискуссия в политической среде не заставили Ангелу Меркель отстранить Huawei от тендера. В качестве компромисса в разработанном МВД Германии проекте закона о безопасности в сфере IT говорится, что производителей инфраструктуры для сетей 5G необходимо проверять на благонадежность



Преимущество Китая перед США в положительном сальдо торговли: КНР экспортирует в Штаты товаров и услуг на $505 млрд., а импортирует в 4 раза меньше – на $130 млрд. А преимущество США перед Китаем в патентах на высокие технологии и возможности давить конкурентов санкциями, принуждая выполнять их и своих иностранных партнеров

Дело в том, что базовая европейская компания, занимающаяся разработкой 5G-оборудования финская Nokia, выбирая между двумя вариантами микросхем – дешевым и энергоэффективным (SoC) и дорогим, но с большим числом возможностей (FPGA), склонилась к первому варианту. Выбор оказался ошибочным. Оборудование Nokia заметно уступает конкурентам – Huawei и Ericsson.Америка активно продвигается в собственных разработках. Более того, на высшем уровне принято решение финансово поддержать лидеров технологической отрасли и частных инвесторов, чтобы они купили Ericsson. Уже создан пул во главе с Cerberus Capital, а покупателем может выступить компания Cisco Systems. И тогда основная борьба сосредоточится между американцами с Ericsson и Huawei, а Европа с ее собственными “поделками” окажется за кулисами этой драмы.Лучше всего это осознают немцы и англичане. Германия решила допустить Huawei к тендеру на сооружение инфраструктуры для мобильных сетей 5G в Германии при условии, что компания предоставит стране гарантии непередачи данных в Поднебесную.Давление Вашингтона и внутренняя дискуссия в политической среде не заставили Ангелу Меркель отстранить Huawei от тендера. В качестве компромисса в разработанном МВД Германии проекте закона о безопасности в сфере IT говорится, что производителей инфраструктуры для сетей 5G необходимо проверять на благонадежность.Англичане тоже сотрудничают с Huawei полным ходом. Как сообщает газета Telegraph, учитывая нынешнее положение китайской компании в условиях новых санкций США, премьер-министр страны Борис Джонсон обещает, что страна, возможно (подчеркиваю, возможно, – автор), сократит участие Huawei в инфраструктуре британской сети 5G. Но лишь при условии, что контролировать риск использования их технологий станет невозможно. Но говорить об этом можно будет не раньше 2023 года.В отличие от Англии и Германии, страны Восточной Европы дружно берут под козырек и отказываются от китайских технологий. Польша, не дожидаясь “подзатыльников”, сама запретила участие Huawei в тендерах. А Эстония, как и Украина, подписала двусторонний меморандум по использованию устройств 5G. С припиской, что соглашение подразумевает проверку мобильной связи на предмет безопасности. Но как только в Таллинн наведался вице-президент США Майк Пенс (в ноябре 2019 года), отказалась от своих планов. И больше не самовольничала.Для Украины ситуация осложняется тем, что наши мобильные операторы активно используют устройства китайской компании. По данным сервиса Base Stations, они владеют около 72 000 базовых станций, больше половины из них – производства Huawei. По данным из открытых источников, только «Киевстар» владеет почти 15500 станций этой китайской компании в Украине. У Vodafone – около 11600 станций Huawei, у lifecell – 9300. Это половина всего их оборудования.Сам по себе меморандум, который срочно вытерли, содержал общие фразы насчет “обмена информацией об инцидентах кибербезопасности, реализации совместных научных проектов и научно-исследовательских работ, обучения и повышения квалификации кадров, построения хранилищ данных, обеспечения безопасности и защиты информации» и проч.Почему же сильные страны могут себе позволить работать с Huawei, а слабые нет? Вопрос риторический. Сильные страны потому и сильные, что стремятся быть в авангарде технологического развития, на гребне конкурентоспособности. Кто бы что ни говорил, китайской компании уже принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования. И это факт, с которым нужно считаться.Более того, и Германия, и Англия могут прямо сказать американцам: ваша торгово-технологическая война с Китаем – это ваши личные проблемы. Так же, как и китайцы могут повторить аналогичное суждение по поводу торговой войны Америки с Европой.Общеизвестно, что преимущество Китая перед США в положительном сальдо торговли: КНР экспортирует в Штаты товаров и услуг на $505 млрд., а импортирует в 4 раза меньше – на $130 млрд. А преимущество США перед Китаем в патентах на высокие технологии и возможности давить конкурентов санкциями, принуждая выполнять их и своих иностранных партнеров.Интересно, за послушание Украине полагаются какие-то “конфеты”? Я спрашиваю не случайно. Вспоминается история более чем 20-летней давности, когда Украина в 1998 году отказалась участвовать в строительстве Бушерской АЭС в Иране.“Бушерский контракт” должен был стать самым крупным за всю историю харьковского “Турбоатома”. Только за одну поставленную турбину завод получил бы $260 млн. А их должно было быть в перспективе четыре.Давление на Украину со стороны США тогда продолжалось около года. Решающим оказался приезд в Киев госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Она пообещала компенсировать все понесенные убытки.Тогда Украина не получила прямой компенсации. И только спустя много лет, в 2009 году, нам подкинули контракт на поставку в Ирак, который в то время находился под контролем американских войск, 420 БТР-4. Сумма контракта была приличная – $550 млн. Но выполнили мы его “криво”. Возникли скандалы вокруг трещин в броне, качества сварки и т.д. В итоге из предусмотренных контрактом 420 БТР-4 в Ирак было поставлено 88 машин.