Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием

Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 76 лет.



На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.



Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.



«Многая и благая лета! Пусть Господь дает Вам силы и здоровье, чтобы в эти тяжелые времена для Украины наша УПЦ выстояла, укрепилась и сплотилась. Пусть Господь хранит Украину и нашу православную веру», - пожелал Григорий Маминчук.

