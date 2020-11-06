Вышел сериал «Псих»

На онлайн-сервисе more.tv 5 ноября вышел сериал «Псих».



Это драма об успешном психотерапевте по имени Олег. На первый взгляд он кажется счастливым человеком, у которого прекрасно сложилась жизнь: чтобы попасть к нему на сеанс, клиенты выстраиваются в очередь.



Однако за красивым фасадом скрывается личная трагедия — больше года назад бесследно пропала жена Олега, Марина. И теперь все свободное время он проводит в компании секс-куклы, алкоголя и антидепрессантов, еле сдерживая приступы агрессии.



Режиссером шоу стал Федор Бондарчук, сценаристом — Паулина Андреева. Главную роль в «Психе» сыграл режиссер Константин Богомолов. Также в сериале снялись Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Игорь Верник, Олег Меньшиков и Александр Горчилин.





