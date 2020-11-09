Опасен ли для здоровья чай из пакетиков

Первые чайные пакетики был запатентованы более 100 лет назад. В течение многих лет основным материалом, из которого их производили, была фильтровальная бумага, сама по себе безопасная для здоровья потребителей. Недобросовестные чайные компании могли расфасовывать по пакетикам чай худшего качества, но едва ли можно говорить, что он вреднее листового чая.



Вопрос о вреде чая в пакетиках – а точнее, опасности со стороны самих пакетиков – особенно остро поднялся после того, как в их производстве стали использовать пищевой пластик. В настоящее время его можно обнаружить в большей части пакетиков. Сначала это не казалось опасным. В 2006 году The New York Times даже выпустила материал, превозносящий качество заварки чая в таких пакетиках. Но позже появились тревожные научные данные.



Исследование, опубликованное в 2019 году в Environmental Science & Technology, показало, что пакетики, в производстве которых используется пищевой пластик, выбрасывают в горячую воду миллиарды частиц микропластика. При температуре 95 градусов Цельсия такой пакетик может выделить 11,6 миллиардов частиц микропластика и 3,1 миллиардов частиц нанопластика в одну чашку.



Количество микропластика в чае из таких пакетиков превышает его содержание в других продуктах. В одном грамме соли (это пятая часть суточной дозы, рекомендованной ВОЗ) его содержание примерно 0,005 микрограмм, в чашке чая – 16 микрограмм.



В настоящее время до сих пор нет доказательств, что микропластик в воде вредит здоровью людей. В эксперименте ученые проверили действие микропластика чайных пакетиков на дафниях (мелких ракообразных). Они не умирали под его действием, но их поведение менялось, появлялись врожденные дефекты. Однако результаты таких экспериментов нельзя проецировать на людей.



В приведенном выше исследовании пластиковые чайные пакетики выбрасывали в кипяток частицы нейлона и полиэтилентерефталата (PET). Известно, что бутылки и контейнеры из PET могут выделять вредные вещества в воду уже при температуре 40 градусов. Среди этих веществ формалин, ацетальдегид и сурьма. В эксперименте при нагревании до 60 градусов их концентрации в воде не превышали нормы. Достигает ли концентрация вредных веществ критической нормы в чае, заваренном из пластикового пакетика, неизвестно.



Даже бумажные пакетики могут содержать опасные вещества. Для укрепления бумаги могут использовать эпихлоропидин, возможный канцероген (это подтверждено только в исследованиях на животных). Данные о его возможных концентрациях в чае нам не удалось обнаружить. Дополнительный риск возникает, если бумагу отбеливают. В 1990 году ученые обнаружили существенное количество диоксина в чайных пакетиках, которые отбеливали хлором. Однако количество опасного вещества не превышало нормы. Имеющиеся данные не позволяют твердо заявлять о том, что бумажные пакетики могут нанести вред здоровью.



Чайные пакетики, которые содержат пластик, не полностью разлагаются в почве. Это не приносит непосредственного вреда здоровью, но вносит вклад в загрязнение окружающей среды. Петиция против пластика в пакетиках, которую написал британский садовник, привела к тому, что некоторые компании отказались от пластика в пакетиках.



Ученые рекомендуют избегать пакетиков из пищевого пластика и выбирать бумажные пакетики или рассыпной чай. По всей видимости, чайное ситечко, активно использовавшееся нашими предками при заваривании чая, не утратило актуальности.

