Ученые объяснили успех "Игры престолов"

Британские ученые из Уорикского университета проанализировали фэнтезийный цикл Джорджа Мартина Песнь льда и пламени и снятый по нему сериал Игра престолов и объяснили, чем обусловлен успех данных произведений. С точки зрения математики и литературоведения они больше похожи на реалистичные исландские саги, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.



"Характер социальных связей между персонажами в Песни льда и пламени близок к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные Беовульф или Похищение быка из Куальнге. С точки зрения мифологии серия книг Джорджа Мартина больше похожа по структуре повествования на исландские саги, чем на эти эпосы", - считают эксперты.



Исследователи отметили, что книги Мартина также отличаются реалистичностью и непредсказуемостью, этим и привлекают читателей.



Поклонникам Игры престолов нравилось, что в сериале герои неожиданно "меняли свой статус", например, умирали. Все это оставляло ощущение реальности происходящего и отсутствия сценария.



Сериал Игра престолов стал одним из самых популярных телевизионных шоу 2010-2019 годов.