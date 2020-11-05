Байдену осталось набрать шесть голосов, чтобы победить Трампа - Fox News

Бывший вице-президент США Джо Байден набрал на данный момент 264 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы на выборах, у действующего президента Дональда Трампа - 214. Такие данные приводит телеканал Fox News, передает Укринформ.







Так, Байдену осталось набрать всего шесть голосов, чтобы победить на выборах президента США.



В процентном соотношении у Байдена 50,4% голосов, у Трампа - 48%.



Кандидат от демократов лидирует в Висконсине (10 голосов) и Мичигане (16 голосов), в которых посчитано 99% бюллетеней.



Представитель республиканцев Трамп ведет счет, в частности в Техасе, Огайо, Флориде и Айове.



Байден в настоящее время лидирует в 23 штатах, Трамп - в 27.



В штате Аляска пока что подсчитано 50% бюллетеней. По состоянию на утро 5 ноября здесь Трамп получает 60,1% голосов, Байден - 33,5%.



В Неваде, где обработано 75% бюллетеней, Байден набирает 49,3% голосов, Трамп - 48,7% голосов. Победитель получит 6 голосов от штата.



На выборах в Сенат Соединенных Штатов представители Демократической и Республиканской партий на данный момент набирают по 48 мест.



В то же время члены Демократической партии пока что получают большее присутствие в Палате представителей США, чем республиканцы - 204 к 190.



Как сообщал Укринформ, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов десятка штатов, а также органов местной власти.



Сейчас происходит подсчет голосов.

