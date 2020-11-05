Тихановская: Лукашенко осталось совсем немного

Срок полномочий президента Беларуси Александра Лукашенко истек в четверг, 5 ноября. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии изданию Настоящее время.



"Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она", – сказала она.



По словам оппозиционерки, для отстранения Лукашенко от власти надо продолжать давление как внутри страны, так и извне.



"Я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки", - заявила она.

