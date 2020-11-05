За вывод боевиков с Донбасса отвечает Россия - Резников

В минских соглашениях прописано, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Боевики должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.



Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



Украина подготовила план по обеспечению мира на Донбассе, который включает в себя вопрос безопасности. По словам Резникова, его невозможно решить, пока на оккупированной части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск.



"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - заявил он.

