Госбюджет-2021: на оборону выделят 6% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о финансировании этого сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



В частности, Зеленский поручил при доработке закона о бюджете-2021 учесть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,93% от ВВП. В денежном выражении финансирование должно составить не менее 267,25 млрд гривен.



В том числе не менее 233,111 млрд гривен должны поступить из общего фонда государственного бюджета, 14,1 млрд гривен - из специального фонда. Кроме того, Кабинет министров должен иметь право предоставлять государственные гарантии в объеме 20 млрд гривен на погашение долгов компаний, который связаны с обороноспособностью Украины.



В проекте бюджета на 2021 года заложено 5,93% ВВП на сектор нацбезопасности и обороны, однако сумма прописана несколько ниже - 267,129 млрд гривен.



Основные расходы: денежное обеспечение и заработная плата - почти 150 млрд гривен; медикаменты и перевязочные материалы - 749, 1 млн гривен; продукты питания - 5,201 млрд гривен; оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 4,844 млрд гривен; производство, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 39,726 млрд гривен; строительство (покупка) жилья - 2,5 млрд гривен.

