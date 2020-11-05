Суд закрыл дело против мэра Одессы

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в декларировании недостоверных данных. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщило Общественное телевидение.



Решение вынесено на основании обращения адвоката Труханова, который сослался на вердикт Конституционного суда, признавшего незаконной ответственность чиновников за недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе.



В связи с этим сторона обвинения не выдвигала возражений против закрытия уголовного дела.

