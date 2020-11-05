Tesla построит в Австралии одну из крупнейших батарей в мире

Американская компания Tesla Илона Маска в сотрудничестве с французской компанией Neoen построит в австралийском штате Виктория большую систему литий-ионных аккумуляторов общей мощностью в 300 мегаватт. Об этом сообщил портал New Atlas.



Гигантская батарея под названием Victorian Big Battery Megapack будет установлена ​​в городе Джилонг, что в 70 километрах от Мельбурна.



Указано, что это место выбрали из-за наличия необходимой инфраструктуры: город уже подключен к ветровым электростанциям на южном побережье к большим солнечным электростанциям на севере Виктории. Также через него проходят линии электропередачи, соединяющие большую часть штата и национальную электросеть.



Запуск проекта запланирован на конец лета 2021 года.

