ЦИК: второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах

По состоянию на 12:00 5 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах, а также 687 сельских, поселковых председателей, городских голов. В то же время второй тур выборов мэра назначен уже в 14 городах с количеством избирателей более 75 тыс., а также в еще одном - из-за одинакового количества голосов за двух кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.



"... По состоянию на 12:00 5 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13 323 депутатов", - говорится в сообщении.



В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2989 депутатов, в одном районном в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3320 депутатов, в 303 сельских - 6598 депутатов.



"Также признаны избранными 687 председателей (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах", - добавили в ЦИК.



Отмечается, что вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.



Так, 15 ноября 2020 года указанное повторное голосование состоится в Волынской (город Луцк), Донецкой (город Краматорск), Одесской (город Одесса), Сумской (город Сумы) и Хмельницкой (город Каменец-Подольский) областях.



В свою очередь 22 ноября 2020 года такое голосование состоится в Днепропетровской (город Днепр и город Кривой Рог), Донецкой (город Славянск), Закарпатской (город Ужгород), Киевской (город Бровары), Львовской (город Дрогобыч и город Львов), Полтавской (город Полтава) и Ровенской (город Ровно) областях.



Сообщается, что также на 15 ноября 2020 года назначено повторное голосование по выборам городского головы в городе Украинка Киевской области (территориальная община с количеством избирателей до 75 тыс.). Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября 2020 года два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей.



Добавим, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

