В Черкассах пациенты украли оборудование из COVID-больницы

В Черкассах несколько пациентов вылечились от коронавируса COVID-19 в первой горбольнице, а при выписке прихватили с собой устройства для увлажнения кислорода. Об этом сообщил директор КНП Первая городская больница Тимофей Тронц на своей странице в Facebook.



"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", – обратился директор больницы к ворам.



По словам Тронца, госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в первой горбольнице переполнен – 30 мест в нем занимает 31 пациент.

