В пятницу и в субботу сохранится относительно теплая погода без осадков

В ближайшие сутки, 6 ноября, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления и умеренно теплая воздушная масса, сообщает Укргидроментцентр. В этот день по всей Украине - без осадков. В Карпатах местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 5-10° тепла, на Закарпатье и юге страны до 12°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.



В Киеве в пятницу также без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,4 градусов тепла в 2019 году, а самая низкая - ночью на отметке 13,4 градусов мороза в 1891 году.



В субботу, 7 ноября, в Украине без осадков; ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днём 7-12°, в южной части и западных областях до 15°.



В Киеве в субботу без осадков; ночью и утром туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

